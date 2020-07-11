РИАМО - 11 июл. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова посетила с рабочим визитом городской округ Лыткарино, там благоустроили городское пространство на улице Набережной.

Поездка прошла по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В зоне внимания - комфорт жителей и взаимодействие с местной властью. Каждый раз убеждаюсь во внимательности главы Лыткарина. Все жалобы отрабатываются очень быстро, ответы даются по существу и со сроками, чтобы жители могли уже прицельно ждать исполнения решения. Сегодня прошлись по местам, которые в работе и нуждаются в помощи», - написала Адигамова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, на улице Набережной в Лыткарине недавно завершилось комплексное благоустройство городского пространства. Там сделали новый асфальт, дополнительные парковочные места, детскую игровую площадку.

Она уточнила, что в Лыткарине была проверена подготовка к отопительному сезону. Центральная котельная №1 на сегодняшний день на двухнедельной профилактике - там проводят ремонтные работы, чтобы подготовить оборудование к осени.

«Посмотрели единственную автостанцию Лыткарина. Она находится в собственности области. Глава просит передать ее в муниципальную собственность, чтобы обновить и отремонтировать. Для людей», - добавила министр.