РИАМО - 11 июл. За минувшие сутки в 23 городских округах Московской области не выявили новых случаев Covid-19, всего в регионе за сутки выявили 188 новых случаев заболевания, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Так, ни один случай инфицирования Covid-19 не выявили в Бронницах, Власихе, Дмитровском округе, Егорьевске, Звездном городке, Ивантеевке, Кольниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Молодежном, Луховицах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Серпухове, Солнечногорске, Талдоме, Фрязине, Химках, Черноголовке, Шатуре, Шаховской и Электрогорске.

В Лотошине и Щелкове выявили по семь случаев заражения Covid-19, в Богородском округе и Подольске — по пять, а в Зарайске и Раменском округе — по четыре.

По три случая инфицирования зафиксировали в Дзержинском, Красногорске и Рошале, по два — в Балашиха, Кашире, Коломне, Можайске, Мытищах, Пушкинском округе, Рузском округе и Электростали. Также по одному случаю заражения коронавирусом выявили в Волоколамске, Воскресенске, Домодедове, Дубне, Жуковском, Истре, Краснознаменске, Лобне, Лыткарине, Наро-Фоминском округе, Озерах, Орехово-Зуевском округе, Реутове, Серебряных Прудах и Чехове.

В медицинских организациях региона наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысячи случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.