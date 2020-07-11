РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июл. В Домодедове за сутки выявили еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировано 1 794 случая заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 188 случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1 794», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 60 295 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 996 заболевших. Выздоровели и выписались 40 625 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.