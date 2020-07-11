РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» недалеко от Подольска открылась выставка «Здесь жил он, как мудрец и аскет…» к 200-летию князя и писателя Павла Вяземского, на ней можно увидеть вещи из его коллекции, сообщается в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

«В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» 10 июля открылась выставка «Здесь жил он, как мудрец и аскет…», приуроченная к 200-летию со дня рождения Павла Вяземского (1820–1888). Она рассказывает о детских и юношеских годах князя, его знакомстве с Александром Пушкиным, дипломатической службе в Стамбуле, Гааге и Карлсруэ, коллекционировании предметов старины и превращении Остафьева в своеобразный дом-музей. Экспозицию можно посетить до 27 сентября», - говорится в сообщении.

Также на выставке можно узнать о научной деятельности Вяземского, главной заслугой которого было основание в 1877 году Общества любителей древней письменности. На выставке представлены уникальные предметы: деревянный подсвечник XVIII века в виде лягушки и в форме колокола, детали от деревянной люстры, издания Общества любителей древней письменности, книга «Замечания на «Слово о полку Игореве» – результат более чем двадцатилетних изысканий князя.

Атмосферу Востока, где он служил, передают гравюры из собрания музея с видами Константинополя, а также столик для курительных трубок – редкий предмет мебели XIX века. Одним из украшений выставки является портрет Марии Бек, в будущем – супруги князя, выполненный неизвестным художником в 1838 году.