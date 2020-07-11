РИАМО - 11 июл. В деревне Малеевка городского округа Клин местный житель проник в чужую квартиру и выкрал кошелек с деньгами, сумма ущерба составила 17 тысяч рублей, подозреваемый задержан, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть поступило заявление от местного жителя о краже кошелька с денежными средствами из его квартиры в деревне Малеевка. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.