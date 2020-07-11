РИАМО - 11 июл. Пожарные потушили возгорание в строящемся здании на улице Зубовской в столице, пострадавших при пожаре нет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В субботу в 10:38 поступила информация о возгорании по адресу: Москва, улица Зубовская, дом 5, строение 2. В строящемся здании происходило стройматериалов горение на четвертом этаже.

«Происходило горение строительных материалов на площади 7 квадратных метров. Принятыми мерами в 11:00 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших в строящемся здании не поступало.