РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска 12 июля пройдет бесплатная тренировка по воркауту, приглашают всех желающих, сообщается в группе «Федерация воздушно-силовой атлетики Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

Каждое воскресенье, пока позволяют погодные условия, в городском округе Подольск будут проходить тренировки по уличным видам спорта на свежем воздухе для всех желающих.

«Очередная открытая тренировка в рамках проекта «Спорт в каждый двор» пройдет 12 июля в 18:00 в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 7», - говорится в сообщении.

Федерация воздушно-силовой атлетики Московской области планирует в 2020 году охватить как можно больше уличных спортивных площадок, чтобы каждый смог приобщиться к занятиям по физической культуре на доступной и удобной ему территории.