РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске завершили ремонтно-профилактические работы на магистральной теплотрассе у дома №8 на улице Ленинградская, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Утечку горячей воды обнаружили 4 июля в тепловой камере. Для диагностики и восстановления поврежденного участка отключили центральные тепловые пункты, через которые горячая вода поступает в жилые дома на улицах Ленинградская, 43-й Армии, Юбилейная, на Красногвардейском бульваре, Октябрьском проспекте.

«Подольская теплосеть» закончила ремонтно-профилактические работы на магистральной теплотрассе у дома №8 на улице Ленинградская. Ремонт теплосети проводили с переходом в плановую остановку котельной, по графику она была запланирована на 6-8 июля», - говорится в сообщении.

В итоге заменили около 18 метров прямого и обратного трубопроводов диаметром 325 миллиметров.