РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольске во время пожара в квартире пострадал мужчина, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в 9:38 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о задымлении в подъезде по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, улица Первомайская, дом №3. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-77, ПСЧ-7, СПСЧ-15, ПЧ-258.

«К прибытию первых пожарных расчетов происходил выход дыма из двери квартиры на седьмом этаже. В ходе проведения разведки пожарные подразделения эвакуировали по лестничному маршу 15 человек, в том числе двух детей. К сожалению, при пожаре пострадал мужчина. Его передали скорой помощи для госпитализации в Подольскую городскую больницу с ожогами I-II степени», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 10:05 пожар удалось локализовать, а в 10:41 ликвидировать загорание на площади 15 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали четыре основных отделения, одну единицу специальной техники, 20 человек личного состава.