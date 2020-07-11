РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Победы по проекту местного жителя сделали универсальную площадку для отдыха жителей всех возрастов, парковочные карманы и освещение, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск с инициативой благоустройства к администрации округа обратился один из жителей, который предоставил собственный проект. Теротдел помог согласовать проект с другими жителями домов и вынос инженерных коммуникаций. В итоге установили детскую площадку со специальным покрытием, тренажеры, сделали место отдыха, озеленили территорию и обнесли ее забором.

«Во дворе домов №№4 и 2/18 на улице Победы завершили работы по благоустройству. Во время благоустройства убрали все провода под землю в трубу, установили металлические опоры с закладными деталями, обустроили новое асфальтовое покрытие, парковочные карманы, построили новые тротуары и отремонтировали существующие, установили новые линии освещения», - говорится в сообщении.

Во время благоустройства высадили 75 можжевельников к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. Приобрести деревья помогла компания «Диком». Так как электроподстанция имела плачевный вид, после переговоров с руководством Подольского филиала «Мособлэнерго» удалось включить ее в план капитального ремонта, который недавно завершился.

В планах на 2020 год были также работы по ремонту фасадов этих домов, но ситуация с коронавирусом внесла свои корректировки, и его сдвинули на ближайшие год-два.



