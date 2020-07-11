РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске представители власти в ходе рейда проверили два места отдыха у воды, провели профилактические беседы с распивающими спиртные напитки жителями и раздали памятки с правилами повеления у воды, сообщается на сайте администрации округа.

В течение лета на территории Подольска проходят рейды по предупреждению и пресечению правонарушений в местах массового отдыха граждан у воды. 10 июля два места отдыха у воды посетили начальник управления по обеспечению общественной безопасности администрации округа Андрей Крючков, представители местного УМВД и МЧС. Комиссия проинспектировала место отдыха у воды на берегу реки Пахры в парке имени Виктора Талалихина и на водоеме Южный в одноименном микрорайоне.

«Проверили у спасателей наличие плавсредств, медикаментов. Также проконтролировали наличие мусора и посторонних предметов. Провели профилактические беседы с отдыхающими, которые распивали спиртные напитки. Особое внимание сотрудники полиции уделили и разъяснительной работе с родителями – в летний сезон были случаи, когда дети оставались у воды без присмотра взрослых. Отдыхающим раздали информационные материалы с правилами поведения у воды», - говорится в сообщении.

Также сотрудники полиции напомнили отдыхающим, что купаться запрещено, соответствующие знаки установлены на водоемах. Всего с 29 июня в Подольске сотрудники полиции выявили 22 административных правонарушения на территории зон отдыха у воды. За распитие спиртных напитков составили 12 протоколов, за нахождение в состоянии алкогольного опьянения - шесть, мелкое хулиганство - четыре.

С 1 июля по 31 августа в округе работает семь мест массового отдыха населения у воды. Среди них пляжи у реки Пахры – на Беляевском проезде, у городской больницы, парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, Березового проезда, а также пляж на реке Петрица около парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск, Лаговский пруд и водоем Южный.