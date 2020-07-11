РИАМО - 11 июл. За прошедшие сутки в Московской области скончались четыре человека с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.

«Всего в Московской области зафиксировано 60 295 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 996 заболевших. Выздоровели и выписались 40 625 человек», - говорится в сообщении.

В регионе постепенно снимают ограничения, которые ввели из-за коронавируса. Решения принимаются на фоне улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Московской области уже возобновили штатную работу детские сады, поликлиники и больницы начали в обычном режиме принимать пациентов и так далее.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.