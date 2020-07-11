РИАМО - 11 июл. Мусор загорелся в металлическом ангаре на юго-востоке столицы, его удалось потушить в течение двух часов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве.

В субботу в 01:52 поступила информация о пожаре по адресу: 3-й Угрешский проезд, дом 13. Там загорелся мусор внутри одноэтажного металлического ангара.

«Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Принятыми мерами в 03:31 пожар был локализован, а в 03:54 – ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших при возгорании в ангаре не поступало.