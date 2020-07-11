РИАМО - 11 июл. В Жуковском на улице Баженова продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, его намерены ввести в эксплуатацию летом 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения политической партии «Справедливая Россия».

Камень был заложен на месте строительства молодежно-спортивного жилого комплекса с физкультурно-оздоровительным центром в 2018 году. 10 июля стройплощадку посетил заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин.

«Эта строительная площадка жилого комплекса «Полет» - последняя в городском округе Жуковский, где необходимо было реализовать такой большой социальный проект. Его реализация, на мой взгляд, абсолютно беспрецедентна. В последнее время в городе было построено несколько жилых комплексов, но практически все они не несли социальную нагрузку», - отметил Чистюхин.

Застройщик взял на себя обязательство возвести ФОК площадью более 4 тысяч квадратных метров, стоимость которого составляет около 350 миллионов рублей.

«Хочется отметить, что объект будет передан застройщиком на баланс города Жуковский. Туда смогут переехать наши прославленные школы эстетической и художественной гимнастики, стрелковый клуб, в универсальных залах спортсмены смогут заниматься волейболом, баскетболом, и, может быть, даже моим любимым видом спорта – самбо», - сказал Чистюхин.

В ФОКе будет обустроено пять залов — для занятий гимнастикой, зал общей физической подготовки, зал хореографии и аэробики, а также универсальный и тренажерный залы.