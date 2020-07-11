РИАМО - 11 июл. За прошедшие сутки в Московской области выявили 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе выявили 60 295 случаев, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в регионе выздоровели и выписались 40 625 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30.

В регионах России за сутки подтвердили 6611 новых случаев инфекции, скончались 188 пациентов с Covid-19, выздоровели 8378 человек.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 4 человека с Covid-19 скончались за сутки в Подмосковье. За время пандемии в Московской области скончались 996 заболевших.

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.