РИАМО - 11 июл. За все время пандемии в Подмосковье вылечили от Covid-19 более 40,6 тысячи пациентов, за последние сутки выздоровели 326 человек, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Еще 326 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших», - говорится в сообщении.

В Московской области продолжают ослаблять введенные ранее ограничения из-за коронавируса. Так, в регионе с 15 июля будут открыты пляжи, летние кинотеатры и аттракционы.

Планируется, что с 25 июля можно будет посетить заведения общепита, а с 1 августа откроются гостиницы и санатории. Также с 1 августа смогут возобновить работу школы, профессиональные образовательные организации, колледжи, вузы, организации физкультуры и спорта.

Ограничения в регионе снимают на фоне улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.