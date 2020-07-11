РИАМО - 11 июл. В Москве с субботы произошли изменения в движении автобусного маршрута №51к, теперь он будет следовать по 2-й Институтской улице вместо 3-й Институтской улицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Также на маршруте появилась остановка «Станция метро «Окская» при движении в сторону платформы Чухлинка.

«Изменения маршрута позволят пассажирам наземного городского пассажирского транспорта воспользоваться Некрасовской линией Московского метрополитена без пересадки с Таганско-Краснопресненской линии», — сказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Предложения по работе маршрутов наземного транспорта можно отправить через портал «Московский транспорт» или с помощью контакт-центра по телефону: +7 (495) 539-54-54 (или 3210 при звонках с мобильного телефона).