РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. В подмосковном Подольске местное отделение партии «Единая Россия» утвердило список из 42 кандидатов для участия в выборах в совет депутатов, которые состоятся 13 сентября, сообщается на сайте администрации округа.

Внеочередная конференция местного отделения партии «Единая Россия» Подольска состоялась 10 июля. Для подольских единороссов она стала важным политическим событием – на ней выдвинули кандидатов для участия в выборах в совет депутатов округа 13 сентября и утвердили предвыборную программу местного отделения партии. По традиции перед началом конференции вручили партийные билеты 12 новым членам партии.

«В ходе тайного голосования предложенные списки из 42 кандидатов утвердили большинством голосов. В списке кандидатов по единому избирательному округу 25 человек. В списке выдвинутых кандидатов: Николай Пестов, Дмитрий Машков, Наталья Квашенникова, Михаил Семин, Марина Черногорова, Инна Горкавая, Евгений Исаев, Вячеслав Рубцов», - говорится в сообщении.

Также в списке кандидатов оказались Алексей Батин, Любовь Ушанева, Дмитрий Володин, Глеб Козельцев, Татьяна Круглова, Алексей Стулов, Юрий Зеленецкий, Виктор Щукин, Михаил Жученко, Елена Корастылева, Евгений Налетов, Андрей Филимонов, Раиса Федорова, Севак Галстян, Елена Долженко, Валерий Файзулин, Ольга Сухарева.

По 17-ти одномандатным округам местное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло 17 кандидатов, из них 10 человек баллотируются впервые. В одномандатном округе №1 – Константин Колганов, №2 – Сергей Кулев, №3 – Евгений Лукошников, №4 – Любовь Ушанева, №5 – Максим Круглов, №6 – Денис Бесогонов, №7 – Алексей Никулин, №8 – Ольга Кульба, №9 – Елена Корастылева, №10 – Евгений Исаев, №11 – Юрий Стрелков, №12 – Юрий Алексеев, №13 – Ришат Сайфутдинов, №14 – Яна Гайша, №15 – Олег Паскарь, №16 – Александр Дудкин, №17 – Павел Красновид.

Кандидаты в депутаты будут баллотироваться в избирательных округах, где живут или работают. Они прошли предварительное внутрипартийное голосование, в ходе которого получили поддержку товарищей по партии. Затем на конференции в ходе тайного голосования предложенные списки делегаты утвердили большинством голосов.

Замещению подлежат 35 мандатов: 17 депутатов будут избирать по одномандатным избирательным округам, 18 – по спискам политических партий. По такой же смешанной избирательной системе в объединенном Подольске формировался совет депутатов первого созыва в 2015 году.

Всего в местном отделении 2 242 партийца. Для участия в конференции зарегистрировались 132 делегата из 146.