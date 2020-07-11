РИАМО - 11 июл. В Рузском городском округе продолжаются работы по расчистке улиц и дворов, которые пострадали от разлива реки Городянка, в данных работах задействованы порядка 400 человек, сообщил глава округа Николай Пархоменко.

Вечером 8 июля после сильных ливней в Рузском городском округе разрушилась насыпная дамба. В результате этого подтопило приусадебные участки, дома и дороги.

«Вчера днем на расчистке Красноармейской работало около 150 человек. Вечером начала прибывать помощь из соседних муниципалитетов и от различных организаций. Утром к добровольцам и сотрудникам предприятий Рузского округа присоединились сотрудники администрации Одинцовского округа, РОАД-2 из Красногорска, Истры, Домодедова», - написал Пархоменко в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что данные работы ведут в округе круглосуточно. На сегодняшний день в них задействовано около 400 человек.

«На расчистке работает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Дмитриевич Гержик со своей командой. В дополнение к собственным силам технику выделило правительство Московской области, МТДИ, другие предприятия», - добавил глава Рузского округа.

Он утонил, что в городском округе разбиты штабные палатки, дежурит скорая помощь, а также решены вопросы со снабжением водой и питанием. Люди на месте ЧП работают с большой отдачей.

Глава городского округа поблагодарил всех, кто пришел на помощь Рузе.