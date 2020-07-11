РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов провел в Подольске рабочее совещание по проблемным вопросам, он попросил информировать граждан о сроках решения проблемных вопросов, сообщается на сайте администрации округа.

В соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева руководящий состав правительства региона работал 10 июля в муниципалитетах. В Подольске Хромов провел рабочее совещание в Муниципальном центре управления регионом (МЦУР). В ходе встречи с главой Подольска Николаем Пестовым и специалистами администрации рассмотрели проблемные вопросы округа, поступающие в МЦУР от граждан. Также Хромов проконтролировал ход работ на территории округа.

«Задачу не всегда можно решить быстро. В том числе и по финансовым соображениям. Иногда требуется посмотреть на ситуацию со всех сторон. И четко информировать граждан, когда же вопрос будет реально решен. Все понимают, что не все можно сделать за один день. Те же новые линии уличного освещения – это процедура включения в программу, проектирования, выделения дополнительных средств. Однако важно, чтобы пожелания жителей попадали в программы следующих лет, и они об этом были четко информированы», – сказал Хромов.

По словам Хромова, важно не допускать ситуаций, когда жители остаются недовольными качеством решения проблем и обращаются по одному и тому же вопросу несколько раз подряд. Главная задача МЦУР – собрать информацию, оперативно отреагировать и в кратчайшие сроки решить проблему, обозначенную жителями.

С начала 2020 года в МЦУР поступило почти 5 тысяч обращений. Большая их часть связана с благоустройством дворов, ремонтом дорог, вывозом мусора.

«Подольск улучшил свои позиции по отработке обращений за последний месяц, центр города выглядит прекрасно. И, я думаю, эта положительная динамика должна продолжаться и дальше. Ежедневная работа команды администрации позволит не попадать Подольску в «красные зоны» и реагировать на запросы жителей как можно быстрее», — добавил Хромов.

МЦУР открылся в Подольске в 2019 году. С помощью автоматизированных информационных систем МЦУР позволяет анализировать положение дел в жилищно-коммунальном комплексе, энергетике, сферах образования, здравоохранения, экологии, общественного транспорта, дорожной инфраструктуры и других, аккумулировать и обрабатывать обращения граждан, поступающие по системе «Добродел», через управляющие компании, социальные сети.