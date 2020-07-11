РИАМО - 11 июл. В столице за месяц число новых случаев выявления коронавирусной инфекции уменьшилось более чем на 50%, сообщает оперштаб мегаполиса по ситуации с коронавирусом.
За сутки в мегаполисе выявили 678 новых случаев коронавируса.
Среди новых случаев 47% составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Кроме того, 6,2% - это дети. Все они, а также те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.
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Текстовая трансляция
11 ИЮЛЯ
- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.
- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.
- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.
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