РИАМО - 11 июл. В столице за месяц число новых случаев выявления коронавирусной инфекции уменьшилось более чем на 50%, сообщает оперштаб мегаполиса по ситуации с коронавирусом.

«Уже 11 дней число новых случаев Covid-19 в Москве остается на низком уровне - около 600 - и не превышает раннеапрельские показатели», - говорится в сообщении.

За сутки в мегаполисе выявили 678 новых случаев коронавируса.

Среди новых случаев 47% составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% – от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, еще 4,7% – старше 80 лет. Кроме того, 6,2% - это дети. Все они, а также те, кто близко контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.