РИАМО - 11 июл. В столице за минувшие сутки зафиксировали 678 случаев заражения Covid-19, общее количество случаев коронавируса с начала пандемии в городе достигло 228 678, сообщает московский оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в России зафиксировано 6611 новых случаев Covid-19. Из них более 26% не имели проявлений инфекции. Умерли 188 пациентов с коронавирусом, выздоровели 8378 человек.

В мегаполисе продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты нужно носить в транспорте, кафе и других общественных местах.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что у жителей столицы выработался коллективный иммунитет к Covid-19, это позволяет и дальше снимать ограничения в городе, которые ранее ввели из-за коронавируса.

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Текстовая трансляция

11 ИЮЛЯ

- 326 человек вылечились от коронавируса в Московской области за сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 625 заболевших.

- Количество новых случаев Covid-19 за месяц в Москве сократилось более чем в 2 раза. Уже 11 дней число новых случаев Covid -19 в Москве остается на низком уровне.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6611 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 188 больных, в Москве - 678.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1002 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095.

- 29 человек с Covid-19 скончались в столице за сутки. У них также была выявлена пневмония.