РИАМО - 11 июл. Аналитики отметили, что деноминация рубля в России не поможет выводу зарплат из «серых» схем, а также несет ряд рисков, сообщает Газета.ru.

В России предложили провести деноминацию национальной валюты. Сторонники данного решения уверены, что оно поможет выявить незадекларированные доходы, а также снизить объемы зарплат в конвертах.

«Это нужно делать, когда инфляция менее 10%, хотя в России в 1997 была 11-12%. Деноминация не повлияет на уровень «серых» зарплат, чтобы их победить, надо снижать нагрузку на фонд оплаты труда», - отметил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Также думает и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин. Он уточнил, что предпринимателей из «серой» зоны нужно выводить с помощью ослабления налоговой нагрузки.

При этом, большинство аналитиков не видят потребности в деноминации рубля в стране.

Так, Карпунин пояснил, что деноминацию национальной валюты обычно используют в тех странах, где есть гиперинфляция, а на сегодняшний день в РФ есть успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.

Также аналитики высказали мнение, что россияне могут запутаться в терминах, принять деноминацию за девальвацию и начать скупать валюту, а тогда уже активизируются мошенники.