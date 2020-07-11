РИАМО - 11 июл. Павильон Московских центральных диаметров подготовил праздничный квест ко Дню московского транспорта, участникам предложат отгадать станцию МЦД и добраться туда быстрее остальных, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Квест стартует 11 июля в 12:00. Каждый час будет загадываться одна из станций МЦД. Задача игроков — отгадать место и добраться до него быстрее других. На остановочном пункте организаторы в оранжевых футболках с символикой МЦД выдадут каждому участнику ребус», — сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Победителями квеста станут первые пять человек с каждой станции, кто быстрее остальных отгадает загадку и придет с ответом в указанное организаторами место.

Квест будет идти с 12:00 до 16:00. Организаторы будут ждать участников на станциях до 18:00. 25 победителей получат в подарок карты «Тройка» с эксклюзивным дизайном. Остальных участников наградят сувенирами.

День Московского транспорта празднуют в столице во вторую субботу июля. Он приурочен к дате запуска в городе первого общественного транспорта – конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.