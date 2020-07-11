РИАМО - 11 июл. У концу июня посещаемость торговых центров столицы достигла 70% от докризисного уровня, в среднем на 1 тысячу квадратных метров в ТЦ приходятся 239 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Торговые центры и их арендаторы уверенно наращивают обороты, только на прошлой неделе по сравнению с концом марта, когда ограничения еще не были введены, среднесуточный оборот розничной торговли потребительскими товарами вырос на 48%», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В числе причин роста среднесуточного оборота в розничной торговле и общественном питании — сохранение покупательской способности и отложенный спрос. В силу ограничений, действовавших в Москве, многие покупки были отложены и совершаются сейчас.

Онлайн-продажи в период режима самоизоляции были главным форматом для ретейла и общественного питания. При этом через интернет граждане продолжают совершать покупки и сейчас.