РИАМО - 11 июл. На ВДНХ в День фотографа, который ежегодно отмечается 12 июля, пройдет мастер-класс для начинающих фотолюбителей, также все желающие смогут посетить выставку архивных фотографий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас, когда почти у каждого есть гаджеты с камерой, фотография стала популярным увлечением. В День фотографа мы хотим дать возможность нашим посетителям усовершенствовать свои навыки и научиться делать красивые снимки как на телефон, так и на фотоаппарат», — сказал представитель пресс-службы выставки.

Он добавил, что в День фотографа также пройдет выставка уникальных архивных снимков, сделанных на ВДНХ 1950–1960-х годов — их выложат в медиатеке, электронном общедоступном архиве выставки.

Также в этот день «Москвариум» откроет площадку с панорамными стеклами для фотографов. На ней можно будет найти интересные ракурсы для хорошего снимка, например, сверху можно рассмотреть большое водное пространство и его обитателей: акул, скатов и других экзотических рыб. Вход на площадку будет свободным, она проработает с 10:00 до 22:00.

В экспозиции «Аквариум», которая расположена на нулевом этаже центра, пройдет бесплатная лекция от фотографов. Она начнется в 13:00 у фотозоны рядом с главным морским аквариумом №73. Слушатели узнают об особенностях съемки водных обитателей и создании портретов на фоне аквариумов.