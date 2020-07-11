РИАМО - 11 июл. В двух муниципалитетах Московской области за прошедшие сутки были обнаружены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, их уничтожение запланировано на 13 июля, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

«В 14:34 10 июля поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Саввино, улица Островского. Выставлена охрана силами местного ОВД», - говорится в сообщении.

Также боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден в деревне Голиково городского округа Клин. На месте обнаружения выставлена охрана.

Изъятие и уничтожение данных боеприпасов запланировано в регионе на 13 июля.