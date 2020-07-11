РИАМО - 11 июл. Столичные врачи вылечили еще 1002 пациента от коронавируса, их выписали после проведения всех необходимых исследований, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1002 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 095», - сказала Ракова.

Пациентам проводят специальные исследования, чтобы подтвердить у них отсутствие инфекции. А при выписке им дают соответствующие рекомендации.

Кроме того, жителям столицы, которые уже переболели коронавирусом, предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Для этого нужно позвонить на горячую линию: 8 (495) 870-45-16, она работает каждый день с 09:00 до 19:00.

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