РИАМО - 11 июл. В столице начался капитальный ремонт Большого Каменного моста, работу планируется завершить в четвертом квартале 2021 года, ремонт позволит продлить срок службы моста еще на несколько десятилетий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За это время будет проведена реставрация гранитной облицовки и ограждений, отремонтированы бетонная поверхность и металлоконструкции, заменено асфальтовое покрытие, воссозданы исторические витражи», - сказал Бирюков.

Он добавил, что при проведении работ специалистами будут использоваться уникальные передовые технологии.

«Фактически мост пересоберут заново, при этом он не будет полностью закрываться и продолжит функционировать, впервые эти технологии были применены при проведении капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который был завершен в конце прошлого года», - уточнил Бирюков.

В работах будут задействованы порядка 200 специалистов и более 60 единиц строительной техники. Кроме того, для ремонта конструкций руслового пролета с воды будут использованы баржи и понтоны.

На время проведения работ движение по мосту будет частично ограничено. Когда ремонт будет проводиться на одной половине моста, вторая будет доступна для проезда автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.