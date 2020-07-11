РИАМО - 11 июл. В Москве умерли еще 29 человек, у которых был ранее диагностирован коронавирус, а также выявлена пневмония, сообщает оперативный штаб города по ситуации с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Также в мегаполисе в общественных местах необходимо носить маски и печатки. Данный масочный режим планируют отменить с 13 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что второй волны коронавирусной инфекции в городе не ожидается.

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