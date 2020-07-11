РИАМО - 11 июл. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров могут подняться до плюс 30 градусов, также прогнозируется порывистый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 28-30, по области - 25-30 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 50%.

Синоптики отмечают, что установившаяся в регионе погода, благоприятна для самочувствия граждан. Однако, проявления метеопатологии могут отмечаться у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегето-сосудистой дистонии, астеноневротических расстройствах.