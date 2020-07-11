РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июл. В Домодедове за сутки выявили еще 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зафиксированных случаев в округе составляет 1793, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 199 случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1793 (+5)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 60 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 992 заболевших. Выздоровели и выписались 40 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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