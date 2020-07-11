РИАМО - 11 июл. С начала 2020 года из городских приютов забрали 979 собак и 393 кошки, из них свыше 380 животных забрали во время периода самоизоляции из-за пандемии Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Онлайн-каталоги, по которым жители выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем. Благодаря им можно будет совершить знакомство с животным в интернете», - говорится в сообщении.

Во время пандемии люди знакомились с животными с помощью специальной онлайн-системы. Останется и возможность удаленно пообщаться с кураторами, и после этого приехать в приют, и познакомиться с животным лично.

Сейчас в столице работают 13 муниципальных приютов. Их закрыли в конце марта. В это время за животными ухаживали сотрудники учреждений.

Приюты открылись 9 июня.