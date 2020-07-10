РИАМО - 10 июл. За сутки в 19 округах Московской области не выявили новых случаев Covid-19, во всем регионе выявили 199 новых случаев заражения, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

Так, ни одного случая Covid-19 не выявили во Власихе, Волоколамске, Дубне, Жуковском, Звездном городке, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Озерах, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке, Шаховской, Котельниках и Электрогорске.

В Люберцах за сутки выявили 17 новых случаев, в Подольске — 14, в Мытищах - 12, в Королеве - 11. Десять случаев коронавируса за сутки выявили в Красногорске. По девять случаев заражения выявили в Балашихе, Дзержинском, Одинцове. По шесть - в Ступине, Павловском Посаде, Истре, Егорьевске, по пять - в Раменском, Пушкине, Домодедове, Долгопрудном, по четыре - в Щелкове, Рузе, Реутове, Протвине, Орехово-Зуеве, по три - в Шатуре, Чехове, Наро-Фоминске, Можайске, Коломне, Ивантеевке, по два - в Солнечногорске, Клину, Кашире, Дмитрове.

По одному случаю выявили в Борогодском округе, Воскресенске, Бронницах, Зарайске, Луховицах, Лыткарине, Сергиево-Посадском округе, Фрязине, Химках, Электростали, Серпухове, Лобне.

За весь период в Московской области выявили 60 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 992 заболевших. Выздоровели и выписались 40 299 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Возобновление международного авиасообщения в правительстве РФ начнут обсуждать после 15 июля. Россия будет учитывать показатель распространения Covid-19 в стране, который не должен превышать единицу. Кроме того, въезжающим иностранцам нужно будет пройти тест на коронавирус.

- У москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, который позволяет и дальше снимать ограничения в городе. Несмотря на то, для безопасности жителей все требования Роспотребнадзора, за исключением нахождения на улице в маске, по-прежнему сохраняются.

- Иммунитет к Covid‑19 сформировался почти у 22% москвичей. Число горожан с формирующимся иммунитетом растет.

- После пика пандемии в Москве в 10 раз уменьшилось количество заражений Covid‑19. Снижение продожается каждую неделю.

«Само количество людей, у которых выявляется коронавирус, за последний период с пика заболевания уменьшилось в 10 раз. И каждую неделю продолжает снижаться на 10%, 15%, 20%. То же самое снижается количество ковидной пневмонии, больных в наших больницах и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

- За минувшие сутки в Московской области выявили 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в регионе выявили 60 107 случаев.

- Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в ближайшее время в Москве второй волны коронавируса не ожидается.

- В регионах России со стабильной ситуацией с коронавирусом возобновят плановую диспансеризацию. В медучреждениях будет необходимо носить маски и перчатки, также в целях безопасности будут разделяться потоки посетителей из разных групп.

- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.

- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.