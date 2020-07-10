РИАМО - 10 июл. За сутки в 19 округах Московской области не выявили новых случаев Covid-19, во всем регионе выявили 199 новых случаев заражения, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.
Так, ни одного случая Covid-19 не выявили во Власихе, Волоколамске, Дубне, Жуковском, Звездном городке, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Озерах, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке, Шаховской, Котельниках и Электрогорске.
В Люберцах за сутки выявили 17 новых случаев, в Подольске — 14, в Мытищах - 12, в Королеве - 11. Десять случаев коронавируса за сутки выявили в Красногорске. По девять случаев заражения выявили в Балашихе, Дзержинском, Одинцове. По шесть - в Ступине, Павловском Посаде, Истре, Егорьевске, по пять - в Раменском, Пушкине, Домодедове, Долгопрудном, по четыре - в Щелкове, Рузе, Реутове, Протвине, Орехово-Зуеве, по три - в Шатуре, Чехове, Наро-Фоминске, Можайске, Коломне, Ивантеевке, по два - в Солнечногорске, Клину, Кашире, Дмитрове.
По одному случаю выявили в Борогодском округе, Воскресенске, Бронницах, Зарайске, Луховицах, Лыткарине, Сергиево-Посадском округе, Фрязине, Химках, Электростали, Серпухове, Лобне.
За весь период в Московской области выявили 60 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 992 заболевших. Выздоровели и выписались 40 299 человек.
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Текстовая трансляция
10 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- Возобновление международного авиасообщения в правительстве РФ начнут обсуждать после 15 июля. Россия будет учитывать показатель распространения Covid-19 в стране, который не должен превышать единицу. Кроме того, въезжающим иностранцам нужно будет пройти тест на коронавирус.
- У москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу, который позволяет и дальше снимать ограничения в городе. Несмотря на то, для безопасности жителей все требования Роспотребнадзора, за исключением нахождения на улице в маске, по-прежнему сохраняются.
- Иммунитет к Covid‑19 сформировался почти у 22% москвичей. Число горожан с формирующимся иммунитетом растет.
- После пика пандемии в Москве в 10 раз уменьшилось количество заражений Covid‑19. Снижение продожается каждую неделю.
- За минувшие сутки в Московской области выявили 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в регионе выявили 60 107 случаев.
- Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в ближайшее время в Москве второй волны коронавируса не ожидается.
- В регионах России со стабильной ситуацией с коронавирусом возобновят плановую диспансеризацию. В медучреждениях будет необходимо носить маски и перчатки, также в целях безопасности будут разделяться потоки посетителей из разных групп.
- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.
- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.
- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.
- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.
- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.
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