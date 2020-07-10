РИАМО - 10 июл. На участке Волоколамского шоссе в Рузском округе, который был поврежден из-за прорыва дамбы, завершили строительство тротуаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В течение двух недель планируется восстановить поврежденные опоры линии наружного освещения», - говорится в сообщении.

Ранее на этом участке дороги восстановили автомобильное движение. Дорогу восстановили в рекордно короткие сроки. Там заменили основание, уложили асфальт, нанесли разметку. Кроме того, была укреплена дамба.

Вечером 8 июля после обильных дождей в Рузском городском округе разрушилась насыпная дамба. В результате этого подтопило несколько приусадебных участков, домов и дорог.