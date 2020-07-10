РИАМО - 10 июл. Житель Дмитрова, находящийся в нетрезвом состоянии, сбил видеокамеру системы «Безопасный регион», установленную при входе в подъезд жилого дома на улице Космонавтов,говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников и обеспечении общественной безопасности», - сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Благодаря записи даже с испорченной видеокамеры вандала удалось оперативно идентифицировать и задержать. Теперь мужчине грозит серьезный штраф за порчу имущества и обязательные работы на срок до 360 часов.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в настоящее время включает в себя свыше 46 тысяч видеокамер.

Они расположены на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах и на подъездах многоквартирных домов. Часть камер позволяет распознавать лица злоумышленников, а также государственные регистрационные знаки автотранспорта.