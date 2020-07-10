РИАМО - 10 июл. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева члены правительства региона выехали в муниципалитеты, чтобы помочь в решении проблемных вопросов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Вице-губернатор Подмосковья - руководитель администрации губернатора Московской области Александр Чупраков провел в Чехове совещание по работе с обращениями жителей. По двум жалобам, поступившим на «Добродел», Чупраков выехал на место.

«На улице Монтажной два детсада, родители вынуждены водить детей фактически по проезжей части. К 10 августа улица будет приведена в порядок. Жителей улицы Луговая беспокоили навалы мусора на контейнерной площадке. В ближайшее время проблема будет решена», - сказал Чупраков.



Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков проверил строительство клинико-диагностического центра в Одинцове.

«Очень важно завершить все работы к сентябрю. Центр войдет в число ключевых лечебных учреждений муниципалитета, на базе которого планируется оказание уникальных медицинских услуг», - отметил Тресков.

В Богородском городском округе жители чаще всего обращаются по поводу дорог, опиловки и ухода за зелеными насаждениями, благоустройства дворов, освещения и вопросов строительства очистных сооружений на полигоне «Тимохово».

«Сегодня руководство полигона подтвердило готовность следовать утвержденной дорожной карте, организовать локальные очистные сооружения, чтобы направить туда сбросы, которые доставляют всем столько неудобств», - подчеркнул зампред правительства региона Евгений Хромушин по итогам поездки.



Министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина в городском округе Дубна также проверила рекультивированный полигон ТКО, благоустройство набережной имени Менделеева и Центрального парка, изучила «красные зоны» в муниципальном центре управления регионом.

«Руководству муниципалитетов необходимо в себе воспитывать культуру общения с жителями в соцсетях. Сегодня именно там люди много пишут о том, что их беспокоит», — отметила Звягина.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина посетили Сергиево-Посадский городской округ. Хайкин проверил благоустройство площади Пухова в Пересвете . Проект стал победителем Всероссийского конкурса малых городов 2019 года. Галкина оценила готовность туристических объектов и инфраструктуры к летнему сезону, побывав на источнике «Гремячий ключ» и в Троице-Сергиевой лавре.