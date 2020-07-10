РИАМО - 10 июл. Жителям Московской области рассказали, где можно отлично провести время всей семьей на каникулах на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Отправьтесь всей семьей в панда-парк и посоревнуйтесь друг с другом в ловкости, познакомьте своего ребенка с секретами приготовления его любимого шоколада или мороженого, покажите ему уникальные коллекции игрушек детей царской семьи и старинных автомобилей», - говорится в сообщении.

В десятку лучших мест для отдыха на каникулах вошли экопарк «Пространство детской мечты» в Домодедове, шоколадная фабрика «Победа» в Егорьевске, музей игрушки в Сергиевом Посаде, парк приключений в Хотькове, этнопарк «Кочевник», «Дом хаски», «Дом енота» в Сергиево-Посадском городском округе, производство мороженого «Чистая линия» в Долгопрудном, «Пешки Парк» в городском округе Солнечногорск и музей техники Вадима Задорожного в городском округе Красногорск.

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