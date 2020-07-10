РИАМО - 10 июл. С 22 по 24 июля 2020 года в Подмосковье пройдет фестиваль киберспорта, ожидается, что общее количество его участников составит порядка 1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Открытый фестиваль киберспорта пройдет в Московской области уже в третий раз. У этого события уже есть своя история, и с каждым новым годом в нем участвует все больше команд, и наблюдают все больше зрителей», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в этом году предполагается, что мероприятие соберет около 1 тысячи участников, за противостоянием которых будут наблюдать онлайн более 500 тысяч зрителей.

«Это демонстрирует не только рост интереса и популярности киберспорта, но и перспективы Московской области как площадки его развития», - отмечается в сообщении.

Команды будут соревноваться в Dota 2, Valorant, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks.

Серия турниров отборочного этапа пройдет 22 и 23 июля, в ней определятся восемь команд-финалистов. Они встретятся в финале 24 июля, который пройдет в спортивном комплексе «Триумф» в Люберцах.

Регистрация на мероприятие открыта на портале живуспортом.рф. Согласно регламенту, команды должны быть сформированы по системе 4+2. К участию в фестивале допускаются игроки в возрасте 14 лет и старше.

Победители и призеры разыграют между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.