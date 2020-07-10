РИАМО - 10 июл. Жители Московской области более 400 тысяч раз воспользовались интерактивной картой отключения горячей воды, 280 723 раза – с мобильного устройства, 123 102 раза – со стационарного компьютера, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«На полезный ресурс подписались более 2,5 тысяч человек. Жители, подписавшиеся на рассылку, получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. А также могут подать заявку на некачественную услугу. Заявки направляются в администрации на отработку для решения проблемы», — говорится в материале.

С 1 июля в регионе начались плановые отключения горячей воды, они завершатся 31 августа. Продолжительность отключения — не более 14 дней.

Карту разработали в министерстве энергетики Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. На карте отображены графики отключения горячего водоснабжения в Подмосковье в 53 208 домах. Найти свой дом можно по поиску. В будущем планируется, что карта будет показывать отключение и других видов ресурсов.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что это позволяет избежать в дальнейшем технологических нарушений, поэтому попросил отнестись к работе энергетиков с пониманием.