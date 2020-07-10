РИАМО - 10 июл. Представители агропромышленного комплекса Московской области приняли участие в крупнейшей агротехнической выставке «Всероссийский день поля», которая в этом году транслировалась в онлайн-формате в Брянской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

На экспозиции были представлены демонстрационные посевы сельхозкультур, новинки сельскохозяйственной техники, образцы оборудования и передовых технологий производства.

«Всероссийский день поля» - главное знаковое событие для аграриев всей страны, в том числе и подмосковных. Наши сельхозпроизводители принимают участие в мероприятии в дистанционном режиме и выставили виртуальные стенды. Виртуальную экскурсию можно совершить по экспозициям любому желающему, ознакомиться с достижениями хозяйств, задать вопросы, проанализировать ответы на них со специалистами и получить соответствующие рекомендации», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Так, компания «Щелково Агрохим» подготовила большую программу. В режиме реального времени можно было посмотреть посевы основных сельхозкультур - зерновых, ячменя, сои, сахарной свеклы - и оценить эффективность современных агротехнологий.

Руководители и представители сельхозпредприятий Московской области принимали участие в работе круглых столов, организованных в режиме видеоконференцсвязи в рамках деловой программы выставки.

Выставка разместилась на полях Брянского аграрного университета на площади 100 гектаров. Достижения селекционной работы представлены на опытных делянках, где высеяно 435 сортов и гибридов 24 сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля, пшеницы, подсолнечника, овощей. Важной частью выставки является показ сельскохозяйственной техники, оборудования, образцов систем мелиорации.

Ежегодно выставка проводится в разных регионах и успела стать площадкой, где обсуждают перспективы сотрудничества, заключают контракты и обмениваются опытом.