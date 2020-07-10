РИАМО - 10 июл. Музей-заповедник А.С. Пушкина, проекты «Экоэлектричка» и «Усадебный экспресс» пригласили всех неравнодушных принять участие в субботнике по покосу травы, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Прогулочный маршрут из усадьбы Вяземы в усадьбу Захарово проходит через поле и сейчас сильно зарос.

«Необходима помощь: добровольцев с собственными бензиновыми триммерами для покоса травы на участке протяженностью около 3 километров и шириной 1,5-2 метра. Владельцам триммеров будет выдан сертификат на бесплатное семейное посещение музея-заповедника А.С. Пушкина в любое время», - говорится в сообщении.

Кроме того, нужны добровольцы, которые помогут убрать траву (грабли, лопаты есть), и те, кто в закрытой одежде сможет вырубить борщевик.

Прибывшие делятся на три команды по 12 человек − две команды осуществляют покос травы, а третья поведет борьбу с борщевиком.

Мероприятие состоится 18 июля. Встреча участников – в 10:00-10:30 на Привокзальной площади станции Голицыно. Оттуда 20 минут пешком до места проведения работ.

Личные автомобили можно оставить на парковке магазина «Пятерочка» на Можайском шоссе.

По окончании работ будет проведена экскурсия по территории усадьбы Захарово. Регистрация на мероприятие по электронной почте: manortravel@mail.ru.

Подробная информация по телефону: +7 (977) 327-42-60.