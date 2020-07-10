РИАМО - 10 июл. Производитель древесного угля, компания «Углепром» из Ленинского городского округа представила свою продукцию в Голландии, экспортный контракт заключен на сумму 35 тысяч евро, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Содействие в выходе на иностранный рынок оказало региональное ведомство.

«Мининвест Подмосковья помогает подмосковным предприятиям успешно презентовать свою продукцию за рубежом и находить новых контрагентов. Для этого мы привлекаем региональные институты поддержки, которые оказывают услуги по проведению переговоров и заключению контракта с иностранными партнерами», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В рамках сотрудничества с региональным Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности компания приняла участие в выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Кроме этого, фонд помогает «ТПК Углепром» в поиске потенциальных покупателей, заинтересованных в продукции компании: среди них - ФРГ, Австрийская республика и Великобритания.