РИАМО - 10 июл. Жителю подмосковного Раменского предъявили обвинение в убийстве, по данным следствия, он задушил мужчину собачьим поводком, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, 9 июля в квартире, расположенной Раменском, обвиняемый распивал алкоголь вместе со своим знакомым.

«В ходе ссоры он задушил мужчину собачьим поводком, а затем вынес тело потерпевшего на улицу и оставил его там», - говорится в сообщении.

В скором времени для обвиняемого изберут меру пресечения.