РИАМО - 10 июл. Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает о новом виде мошенничества, в ведомстве напомнили, что доступ к кредитной истории может иметь только сам заемщик или банк-кредитор, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Будьте внимательны и бдительны при совершении финансовых операций. Не попадайтесь на уловки мошенников. Помните — исправить кредитную историю в один момент, тем более при помощи посредников, нельзя, ее можно со временем только улучшить», - сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В связи с проблемами граждан при оплате долгов мошенники предлагают получить хорошую кредитную историю после заполнения анкеты на «фейковом» сайте за 299 рублей.

Мошенники пользуются как звонками, так и рассылкой по СМС. Они предлагают улучшить кредитную историю за 10 - 300 тысяч рублей. По запросу «бюро кредитных историй» поисковики показывают множество сайтов, которые к настоящим бюро никакого отношения не имеют.

Как правило, даже опытные заемщики не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована.