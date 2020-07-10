РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июл. В подмосковных Котельниках сотрудники администрации выявили магазин, в котором несовершеннолетнему продали пиво, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

По поручению главы Котельников Сергея Жигалкина сотрудники администрации совместно с отделом полиции и депутатом города провели рейд по выявлению нарушений в сфере продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

«В ходе рейда было проверено четыре объекта, в одном из которых в микрорайоне Южный несовершеннолетнему подростку было продано пиво. В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в суд для привлечения его к административной ответственности. Штраф за такое нарушение составляет от 30 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность», - говорится в сообщении.

Рейды будут еженедельными.