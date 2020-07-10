РИАМО - 10 июл. Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок», которые поймали пять преступников, находившихся в федеральном розыске, были торжественно награждены, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Выразил благодарность за помощь в поимке преступников также заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Своей ежедневной работой вы помогаете московскому транспорту стать еще лучше, безопаснее и привлекательнее для пассажиров. Хочу поблагодарить всех вас за эффективную работу, ответственное отношение к своему делу», — сказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Преступники пытались пройти в метро по чужой льготной персонифицированной карте или без оплаты. Их остановили контролеры и сопроводили в полицию для установления личности, так как у злоумышленников при себе не было документов, удостоверяющих личность.

Сотрудники полиции установили, что неизвестные находились в федеральном розыске.