РИАМО - 10 июл. В Московской области 500 семей могут получить льготную ипотеку со сниженной на три процентных пункта ставкой, если в 2020 году у них родился первенец, по программе также можно рефинансировать ранее полученный кредит, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«В 2020 году в рамках программы «Семейная ипотека» планируется предоставить льготные ипотечные кредиты 500 семьям, у которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок, в случае покупки квартиры на первичном рынке. На данный момент по программе подано около 100 заявок», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Стратегическим партнером программы выступает АО «Банк ДОМ.РФ».

Участвовать в акции могут граждане РФ, которые зарегистрированы в Московской области. Ребенок должен родиться в регионе, а дата рождения должна быть не ранее 1 января 2020 года.

У всех членов семьи площадь жилых помещений в собственности не должна превышать 18 квадратных метров на одного человека. По программе также можно рефинансировать ранее полученный кредит.

Обращения рассматриваются в течение 3-9 дней. Заявку можно подать на сайте.