РИАМО - 10 июл. В Рузском городском округе в результате прорыва дамбы были повреждены 22 дома, работы по восстановлению дорожной инфраструктуры продолжаются, сообщил глава городского округа Николай Пархоменко.

«С людьми из пострадавших домов работают несколько специалистов разного профиля. Решаем их неотложные проблемы и определяем ущерб. На 17 часов сегодняшнего дня установлено, что в разной степени пострадали 22 дома», - сказал Пархоменко.

Он добавил, что работы по восстановлению дорожной инфраструктуры он контролирует в режиме онлайн.

В пятницу завалы на улице Красноармейской разбирали 150 человек. Глава поблагодарил каждого из них.

«Огромное спасибо спасателям, лесникам. Сейчас даже трудно всех перечислить», - добавил он.

Одиннадцатого июля в Рузский округ прибудут еще 400 человек, которые помогут привести в порядок и Красноармейскую улицу и другие, русло реки Городянки.

«Считаю, что все члены партии «Единая Россия» завтра должны быть на нашем субботнике. Нацелил свою команду на то, чтобы обеспечить и грамотную расстановку сил, и решение бытовых проблем», - подчеркнул Пархоменко.

Вечером 8 июля после обильных дождей в Рузском городском округе разрушилась насыпная дамба. В результате этого подтопило несколько приусадебных участков, домов и дорог.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>