РИАМО - 10 июл. Работы по благоустройству площади Пухова в Пересвете в Сергиево-Посадском округе в настоящее время выполнены на 65%, сейчас ведутся работы по архбетону, выполнено бетонирование основания под памятник Пухову и других малых архитектурных форм, ведутся монтажные работы по установке опор освещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В пятницу министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин проверил ход этих работ, а также осмотрел благоустроенные в прошлом году объекты.

«Основой разработки проекта является придание площади многофункциональности для повседневного использования при сохранении основной функции – проведение культурно-массовых мероприятий», - сказал Хайкин.

Площадь имени Пухова без преувеличений является «лицом» города, самым популярным местом среди жителей, носит имя почетного жителя города, по инициативе которого в 1957 году началось благоустройство города.

Проект благоустройства стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 2019.

Проект реконструкции сделан в космическом стиле: дизайн площади выполнен в виде Солнечной системы, где каждая зона исполнена в виде звезды или планеты. Так, «Солнце» благодаря фантазии архитекторов стало сценой, детская горка – «Ураном», амфитеатр – «Юпитером», качели – «Сатурном».

Круглой формы будут скамейки и клумбы. Также на территории установят детскую площадку «Геркулес». В покрытии площади будет установлен 61 светильник, которые символизируют созвездия. Дополнительные четыре прожектора планируется вмонтировать в основание памятника В.А. Пухову.

Обелиск Защитникам Отечества перенесен для того, чтобы не задействовать проезжую часть при проведении мероприятий. На площади установлены скамейки с теневым навесом, цветники, высажены деревья и кустарники, обустроен тротуар для пеших прогулок, появилось современное уличное освещение, а также появилось видеонаблюдение.

Также в прошлом году здесь благоустроили пешеходную зону у ДК «Космос». Выполнены работы по устройству дорожно-тропиночной сети, установке опор освещения. Высажены деревья и кустарники. Между библиотекой и Домом культуры появился скейт-парк. Появились детская игровая и спортивная площадки, скамейки и урны.

Кроме того, в этом году в парке «Скитские Пруды» Сергиева Посада пройдут работы по благоустройству.